Топ-5 крупнейших застройщиков региона по итогам 2018 года

На сайте Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) опубликованы данные по объемам ввода жилья в Самарской области за 2018 год. В этом году рейтинг компаний практически не изменился, но практически все его лидеры снизили объемы ввода — компании из топ-5 в 2017 г. построили 418 тыс. кв. м против 604 тыс. годом ранее.

Так, лидер регионального рынка девелоперская компания "Древо" (ЖК "Желябово.РФ" и "Южный город") ввела 148,5 тыс. кв. м (24 место по стране). Тогда как в 2017 г. с 185,4 тыс. кв. м она занимала второе место.

"Корпорация Кошелев", первенствовавшая по итогам 2017 г., переместилась на вторую позицию, сдав 80,3 тыс. кв. м (в 2017 г. - 228,3 тыс. кв. м). При этом по данным самой компании ввод в Самаре составил 83,7 тыс. кв. м и еще 40,6 тыс. кв. м — в Калуге. Итого 124,3 тыс. кв. м.

На третьем месте ГК "Амонд" с 72,4 тыс. "квадратов" в ЖК "Волгарь" и ЖК "Остров-3".

Немногим меньше ввели "Трансгруз" - 67,5 тыс. кв. м (жилые комплексы "120 квартал", "Ботанический", "Калужская" и "Центральный") и "Русский базар" - 49,4 тыс. кв. м (ЖК "Олимпия парк").

Интересно, что Самарский областной фонд жилья и ипотеки, который в 2017 г. находился на третьей строке рейтинга с 61,3 тыс. кв. м, в 2018 г., по данным ЕРЗ, не сдал ни одного метра.

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