Компанию "С.И.Т.И." банкротят из-за 1,5 млн рублей

ООО "СК Вымпел" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ООО "С.И.Т.И.", документ зарегистрирован арбитражом 27 марта. Суть претензий - долг в 1,5 млн рублей.

Задолженность сложилась по договору предоставления строительной техники от 11 сентября 2017 года. СК "Вымпел" предоставил по заявкам "С.И.Т.И." "специализированные механизмы, грузовой автотранспорт" на общую сумму более 7 млн руб., из которых оплачено было 5,5 миллиона.

Чтобы получить остальные деньги, компания обратилась в суд, который в ноябре 2018 года обязал "С.И.Т.И." выплатить долг и пени.

По словам директора ООО "СК "Вымпел" Алексея Морозюк, заявление о банкротстве было подано именно из-за этого долга, который до сих пор не погашен.

Директор строительной компании "С.И.Т.И." Сергей Рейнюк считает, что истец таким способом пытается взыскать долги и это его метод давления. "Я собираюсь с ними заключить мировую. Думаю, что со временем мы с ними решим все задачи. Пока суд признает, что мы банкроты, сколько воды еще утечет. Я не собираюсь банкротиться", - заявил Рейнюк.