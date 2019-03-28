Компанию "С.И.Т.И." банкротят из-за 1,5 млн рублей

ООО "СК Вымпел" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ООО "С.И.Т.И.", документ зарегистрирован арбитражом 27 марта. Суть претензий - долг в 1,5 млн рублей.
Задолженность сложилась по договору предоставления строительной техники от 11 сентября 2017 года. СК "Вымпел" предоставил по заявкам "С.И.Т.И." "специализированные механизмы, грузовой автотранспорт" на общую сумму более 7 млн руб., из которых оплачено было 5,5 миллиона.
Чтобы получить остальные деньги, компания обратилась в суд, который в ноябре 2018 года обязал "С.И.Т.И." выплатить долг и пени.
По словам директора ООО "СК "Вымпел" Алексея Морозюк, заявление о банкротстве было подано именно из-за этого долга, который до сих пор не погашен.
Директор строительной компании "С.И.Т.И." Сергей Рейнюк считает, что истец таким способом пытается взыскать долги и это его метод давления. "Я собираюсь с ними заключить мировую. Думаю, что со временем мы с ними решим все задачи. Пока суд признает, что мы банкроты, сколько воды еще утечет. Я не собираюсь банкротиться", - заявил Рейнюк.
ООО "С.И.Т.И." известно крупными господрядами в Самарской области: работы в технопарке "Жигулевская долина", строительство ледового комплекса с паркингом, реконструкция автомобильной дороги Волжский — аэропорт Курумоч, проектирование и строительство канализации в районе стадиона "Самара Арена", возведение ФОК в Промышленном районе Самары, берегоукрепление Саратовского водаханилища. На этих и других подрядах компания собрала более 12 млрд рублей. Уставный капитал ООО, по информации ИАС Seldon Basis, - 15 млн руб., чистая прибыль в 2017 году - 41 тыс. руб., выручка - 1,48 млрд рублей.
ООО "СК "Вымпел" действует с 16 марта 2015 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал - 10 тыс. руб., чистая прибыль за 2017 год - 802 тыс. руб., выручка - 176,3 млн рублей. Директор и совладелец Алексей Морозюк также является собственником и руководителем недавно зарегистрированного ООО "Сберстрой" с таким же профилем деятельности. В ООО "СК "Вымпел" он владеет 50% долей, еще столько же - у Анны Бочковой.