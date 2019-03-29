Самарец, пытавшийся откупиться от штрафа, стал фигурантом уголовного дела

В Самаре 48-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за попытку подкупа сотрудника полиции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных првоохранителями материалов следует, что несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности, мужчина пытался дать взятку в размере 20 тыс. руб. сотруднику полиции за не привлечение юридического лица к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкоголя. Согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП "Нарушение продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", юридическому лицу грозило наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Подозреваемого в покушении на дачу взятки задержали сотрудники подразделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре торговом павильоне, расположенном в п. Красная Глинка.

По собранным полицейскими материалам СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки". По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.