Самарский пенсионер четвертый год живет "замурованным" в собственном доме

Самарский пенсионер Валерий Симонов четвертый год не может добиться разрешения сделать выход на улицу с собственного участка на ул. Пушкина, обнесенного высоким забором новостройки, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, ООО "Стройиндустрия", являясь собственником участка на пересечении ул. Пушкина и Чкалова, обнесло бетонным забором место будущего строительства. Поскольку огороженная территория соседствует с участком Симонова, забор перекрыл ему и домочадцам выход на улицу. Сейчас выбраться с участка Валерия Симонова можно либо на четвереньках через дырку в заборе, либо перелезая через забор.

Как выяснили после долгих проверок специалисты, требования самарца предоставить ему законное право свободного доступа к местам общего пользования безосновательны, так как выход с участка Симонова сразу попадает на участок, добросовестно приобретенный ООО "Стройиндустрия". Более того, Симонов имеет техническую возможность организовать выход со своего участка и на ул. Чкалова, через дворовые территории соседних домов. Именно такой вариант ему советовали чиновники, к которым мужчина обращался за помощью.

По словам пенсионера, он пробовал договориться с жильцами многоквартирных домов, во дворы которых с его участка можно было бы сделать альтернативный выход, но ему отказали, сославшись на то, что квартиры они покупали в доме с непроходным двором.