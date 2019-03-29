В Самаре на ребенка упал лед с крыши

В среду, 27 марта, около 17:00 с крыши дома на ул. Победы в Самаре на мальчика 2017 года рождения упала наледь. Ребенок получил тяжелую травму головы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, ЧП произошло из-за плохой очистке кровли от снега и наледи. Этим должны были заниматься сотрудники ООО "Жилищно-коммунальная система", которое управляет этим многоквартирным домом.

По факту случившегося Советский межрайонный следственный отдел Самары СК РФ возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Расследование уголовного дела продолжается.