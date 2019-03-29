16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облправительство проиндексирует стоимость путевок в детские лагеря на 20% Самарская область поможет многодетным семьям платить ипотеку Работающие ветераны труда предпенсионного возраста будут получать единую денежную выплату Светлана Балясова: создание доступной среды — один из приоритетов работы Красноярской администрации Губдуму попросили увеличить пособие на питание в школах детей из многодетных семей

Соцподдержка Общество

Банк ВТБ увеличил размер пожертвований в регионах в два раза

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

28 марта в Детской городской клинической больнице № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве состоится первая в этом году акция благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слёз". В этом году проект охватывает детские медицинские учреждения в 22 городах (всего 25 акций). Некоторые принимают участие в программе "Мир без слез" впервые. Сумма пожертвований для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей; для московских она составит 3,5 млн.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Благотворительная программа "Мир без слёз" проводится ежегодно с 2003 года. Цель акции — повышение качества оказания медицинских услуг через поддержку государственных учреждений детского здравоохранения. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 52 регионах России получили финансовую помощь на приобретение высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих лекарств и расходных материалов. Участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение — для этого необходимо отправить заявку на конкурс.

Традиционно участниками акции становятся маленькие пациенты, для которых запланировано праздничное представление и вручение памятных подарков. В этом году детский праздник пройдет с участием знаменитых персонажей мультфильма "Маша и медведь". В ходе спектакля дети увидят перевоплощения героев, которые расскажут о главных правилах здорового образа жизни — одного из важнейших факторов профилактики заболеваний.

"Мы рады в очередной раз объявить старт благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слёз". В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в 2 раза превышает бюджет прошлого года. За 15 лет существования программы объем ее финансирования составил около 400 млн рублей. В этом году акция проходит параллельно с мероприятиями в рамках Национального проекта "Здравоохранение". Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей", — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

"Мир без слез" — благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа "Мир без слёз" отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России от Калининграда до Владивостока. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31