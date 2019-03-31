На парковке ТЦ "Гудок" автомобиль упал с четвертого этажа

В воскресенье, 31 марта, примерно в 01:30 21-летний водитель автомашины Hyundai, двигаясь по многоуровневой парковке торгового центра "Гудок" в Самаре, не справился с управлением и выехал за ограждения.

В результате автомашина упала с четвертого этажа на первый, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточнили в полиции, в результате происшествия легкие телесные повреждения получили водитель и два 21-летних пассажира легковушки.

Стражи порядка так же сообщают, что водитель был трезв. Посетители торгового центра не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.