16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На парковке ТЦ "Гудок" автомобиль упал с четвертого этажа В Самаре на ребенка упал лед с крыши Водитель провалившейся в яму легковушки: "Это безобразие" В Самаре под асфальт провалилась Lada Kalina В Ширяево во время лыжного марафона скончался спортсмен

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На парковке ТЦ "Гудок" автомобиль упал с четвертого этажа

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати

В воскресенье, 31 марта, примерно в 01:30 21-летний водитель автомашины Hyundai, двигаясь по многоуровневой парковке торгового центра "Гудок" в Самаре, не справился с управлением и выехал за ограждения.

В результате автомашина упала с четвертого этажа на первый, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточнили в полиции, в результате происшествия легкие телесные повреждения получили водитель и два 21-летних пассажира легковушки.

Стражи порядка так же сообщают, что водитель был трезв. Посетители торгового центра не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

Доволен работой своей УК
Недоволен работой своей УК
Пора менять УК, но не знаю как это сделать
Не знаю к какой УК относится мой дом
Всего проголосовало: 191
архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31