В Самаре откроется выставка с малоизвестными фотографиями Бориса Кустодиева

В Самарском художественном музее с 4 апреля по 26 мая будет работать выставка "Б.М. Кустодиев. Фотография. Живопись. Графика".

В начале ХХ века художник Борис Кустодиев серьезно увлекался фотографией. В 2009 году внучка художника — Татьяна Кирилловна Кустодиева, искусствовед, хранитель коллекции итальянского Возрождения в Эрмитаже, передала в дар Астраханской картинной галерее небольшой альбом с фотографиями, снятыми Кустодиевым, его женой и друзьями семьи. Многие снимки оказались практически утраченными. Новые цифровые технологии позволили "проявить" угасшие изображения, сделать их доступными для исследователей и зрителей.

Большинство фотографий в альбоме относится к 1902–1906 гг. В начале 1900-х Кустодиев — успешный студент Академии художеств, помощник профессора Ильи Репина в работе над "Заседанием Государственного совета", завсегдатай петербургских театров и участник художественных выставок.

Поездка в с. Семеновское (Костромская губ.) в 1902–1903 гг. для работы над конкурсной выпускной работой "Базар в деревне" была знакомством с народным бытом, праздниками, гуляньями. Именно в этой поездке он встречает будущую жену (урожденную Юлию Прошинскую). Если этюды и рисунки Кустодиева этого периода достаточно известны, то фотографии оставались без внимания.

В Семеновском Кустодиев снимает крестьян на базаре и за работой, собирая материалы для выпускной работы. Картина "Базар в деревне" не сохранилась, но фотография из астраханского альбома, сделанная самим художником в мастерской — Юлия Кустодиева на фоне работы — запечатлела произведение.

Летом 1903 года после завершения обучения в Санкт-Петербурге художник с женой приезжают в его родную Астрахань, путешествуют по Волге, останавливаются в имении Павловское. Они молоды, счастливы, впереди — ожидание первенца и поездка в Европу. Борис Михайлович много фотографирует жену, друзей, родную Астрахань, пейзажи, деревенские сценки, походы на деревенский базар, сенокос, дальние прогулки, купальню и чтение в саду. Иногда фотоаппарат берет кто-то из друзей, и тогда появляются их совместные с женой фотографии. Многие из этих снимков станут не просто частью семейного альбома, но позже — вспомогательным материалом для живописных работ, когда из-за болезни художник будет вынужден ограничиться только работой в мастерской.

Путешествие в Париж с женой и только что родившимся сыном Кириллом было очень важно для художника. Все годы обучения его волнует вопрос, каким "должен быть путь, чтобы вернее достигнуть результатов? Что прежде всего — рисунок — форма или живопись?". В Париже и в Испании он ходит по музеям и выставкам, копирует в Прадо любимого Веласкеса, ужасается жестокости корриды. Впечатлений так много, что в письме жене про посещение Севильи признается: "конечно, я ничего не делаю в альбом, потому что еле успеваю все осмотреть…" Фотографии, сделанные во время заграничных путешествий Кустодиева могли позже использоваться художником при написании его картины "Парижский бульвар ночью" и других произведений.

Летом 1904 года семья снова приезжает в любимое Павловское. В марте 1905 года художник приобретает 2,5 десятины земли рядом с деревней Маурино и строит дом-мастерскую "Терем", где семья проводит практически каждое лето до 1915 года. Серия фотографий "Строительство Терема" зафиксировала стадии строительства дома, строителей, самого художника с сыном.

Фотографии семьи и близких — значительная часть фотоархива художника. Несколько операций на позвоночнике привели к тому, что Кустодиев оказался прикован к инвалидной коляске. Болезнь прогрессировала. В последние годы художник вынужден был работать на специальном навесном мольберте, сконструированном товарищами-художниками. С тех пор, по словам художника, "его миром стала его комната". Но еще — память, воображение. Он говорил: "Картины в моей голове сменяются, как кино".

В собрании Самарского художественного музея творчество Кустодиева представлено живописью и графикой 1900–1920-х годов. На выставке посетители увидят рисунки, автолитографии, произведения театрально-декорационного искусства, книжные иллюстрации.

Центральное место в собрании занимает "Портрет Ирины Кустодиевой", знаменитая "Девочка с собакой", визитная карточка Самарского художественного музея. На выставке также представлены автолитографии Кустодиева, в том числе уникальный альбом из 16 листов, который вышел в конце 1921 года под названием "Шестнадцать автолитографий".