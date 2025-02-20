В Самаре пройдет выставка, посвященная памяти полкового священника Александра Цыганова

Во вторник, 25 февраля, в 14:00, в Самарском епархиальном церковно-историческом музее откроется выставка "Он жизнь положил "за други своя" — памяти полкового священника Александра Цыганова" (0+).

В рамках Года защитника отечества и в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в музее откроется выставка, посвященная выпускнику Самарской Духовной семинарии, полковому священнику иерею Александру Цыганову, погибшему на СВО осенью 2022 г. при исполнении пастырского долга.

Отец Александр был полковым священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Он везде сопровождал свой полк, поддерживал и вдохновлял, был примером стойкости и смелости для военнослужащих, с которыми разделял все тяготы учений, сборов и военной службы. На его счету почти 300 прыжков с парашютом, в том числе на Северный полюс.

Свой полк батюшка не оставил и во время Специальной Военной операции. 6 ноября отец Александр попал под обстрел. Врачам не удалось его спасти.

Иерей Александр посмертно награжден Орденом мужества, Орденом Дмитрия Донского I степени, медалью "За заслуги перед Псковской областью", Царьградским крестом.