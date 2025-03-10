В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Святослава Таранова "Междумирье"

В среду, 12 марта, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" состоится открытие выставки "Междумирье" (6+) молодого самарского художника, участника многих стрит-фестивалей Святослава Таранова. Это первый персональный галерейный проект автора, более известного как Spater. Куратор выставки — Сергей Баландин.

Святослав Таранов — самарский художник, стрит-артист. С 2011 года участвует в фестивалях уличного искусства в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Красноярске, Вологде, Оренбурге и в других городах. Выставки с его работами проходили в самарском Станкозаводе и петербургском Севкабеле. Произведения художника представляет галерея Inloco в Дубае.

Название "Междумирье" неслучайно отсылает к пограничной зоне, переходному пространству между двумя альтернативными вселенными. В последние годы Таранов ищет свой путь в живописи. Открытые пространства и драйв города он уже несколько лет совмещает с замкнутой мастерской и холстами.

Междумирье — это не нейтральная полоса, здесь происходит борьба, эксперимент, в ходе которого художник свободно меняет форму картины, придавая ей необычные геометрические формы и населяя парадоксальными абстракциями, которые кажутся живыми. Энергия экспрессии, привнесенная с улицы, и созерцательный магнетизм живописи создают оригинальное пространство, где игра сочетается с мечтой.

Хотя живопись Святослава Таранова обладает узнаваемым уличным настроением и духом граффити, в ней находится место для сказочных замков, таинственных дверей и зазеркалья, мира мультфильмов, в котором живет дочка художника.

Кроме абстрактной живописи на выставке будут представлены интерактивные живописные инсталляции, позволяющие буквально заглянуть в картину, войти в художественный мир художника.

Выставка продлится до 6 апреля. Вход свободный.