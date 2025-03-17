В музее Рязанова на этой неделе пройдут медиация и лекция

В ближайшие дни, 20 и 22 марта, в музее Рязанова пройдут два мероприятия: медиация по экспозиции музея и первая встреча цикла лекций "Страницы из жизни Страны Советов" (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В четверг, 20 марта, в 18:30 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 22 марта, в 16:00 состоится первая встреча цикла лекций "Страницы из жизни Страны Советов" (12+). Историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен прочитает лекцию "Что характерно: мир советской женщины в 1970–1980-е годы" (12+).

Советский Союз был не только самой большой страной в мире, страной научных, промышленных, спортивных и культурных достижений, но и государством с самым прогрессивным гендерным законодательством. Женщины активно реализовывали себя как в семье, так и в профессиональной сфере.

На лекции гости музея узнают, что составляло мир советских женщин в 1970-е и 1980-е годы, об их системе ценностей и ориентирах. Что было для них важнее — семья или работа? Смогли ли они достичь баланса? Чтобы ответить на эти вопросы, будут проанализированы такие народные хиты, как "Служебный роман" (1977, 6+), "Москва слезам не верит" (1979, 12+), "Любовь и голуби" (1984, 12+) и "Самая обаятельная и привлекательная" (1985, 16+).

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.