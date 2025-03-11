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Артист-ток, лекция и экскурсия: галерея "Заварка" анонсировала программу на неделю

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее-галерее "Заварка" с 13 по 15 марта пройдут лекция "У бабушки на подоконнике", артист-ток с самарскими фотографами и кураторская экскурсия.

Фото: галерея Заварка

В четверг, 13 марта, в 18:00 состоится лекция "У бабушки на подоконнике" (12+). Это продолжение цикла лекций, посвященных комнатным растениям в повседневной жизни самарцев.

"А помнишь, как было у бабушки дома…". Что мы "унаследовали" от подоконников Серебряного века? У наших бабушек на окнах и в квартирах росли и цвели цикламены, алоэ, монстеры, рассада, а в кастрюлях "сидели" огромные фикусы. Кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова расскажет гостям о быте коммуналок, хрущевок и сталинок через призму домашних растений.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 14 марта, в 18:30 в музее-галерее "Заварка" пройдет артист-ток (12+) с самарскими фотографами Ольгой Фроловой, Марией Ковалевской и Лилией Файзулловой.

"Заварка" продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). Эту экспозицию можно интерпретировать как путешествие по Самаре рубежа XIX–XX веков, а работы участников "Школы проектной фотографии" назвать мостиком между тем временем и современностью. Через фотографию авторы говорят о том, как сегодня проникает деревня в город и город в деревню.

На очередной встрече гостями артист-тока станут сразу три участницы выставки: Ольга Фролова (фотопроект "Дворцы и замки Зубчаниновки"), Мария Ковалевская (домик с тактильными окошками "Самарские узоры") и Лилия Файзуллова (фотокнижечка в формате настольной игры "Толевый. Правила игры" и инсталляция "Тихий дом").

Посетители вместе с фотографами и модератором встречи, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым обсудят творческий путь авторов, поговорят об истории создания работ для выставки "Город/Деревня: маршрут построен", узнают об их будущих проектах и откуда они черпают вдохновение.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 15 марта, в 16:00 начнется кураторская экскурсия (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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