У жителя Похвистнево нашли синтетический наркотик

В Похвистнево сотрудники ППС на улице заметили мужчину, он неуверенно держался на ногах и невнятно разговаривал. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОВД, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство — дезметилпировалерон массой 0.75 г.

В ходе опроса задержанный — 29-летний местный житель рассказал, что приобреёл запрещенное вещество и хранил при себе без цели сбыта. Теперь эта версия проверяется полицейскими.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.