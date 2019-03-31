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Преступления Происшествия

У жителя Похвистнево нашли синтетический наркотик

ПОХВИСТНЕВО. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево сотрудники ППС на улице заметили мужчину, он неуверенно держался на ногах и невнятно разговаривал. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОВД, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство — дезметилпировалерон массой 0.75 г.

В ходе опроса задержанный — 29-летний местный житель рассказал, что приобреёл запрещенное вещество и хранил при себе без цели сбыта. Теперь эта версия проверяется полицейскими.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

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