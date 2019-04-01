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Преступления Происшествия

В Нефтегорске задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве

НЕФТЕГОРСК. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции МО МВД России "Нефтегорский" задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть МО МВД России "Нефтегорский" поступила информация о готовящемся взрыве в многоквартирном жилом доме. Дежурный, принявший сообщение, отправил на место следственно оперативную группу. Прибывшие полицейские в ходе проверочных мероприятий ничего опасного не обнаружили.

Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок — он принадлежал жителю Нефтегорска. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении мужчины группой дознания МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ.

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