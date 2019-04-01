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Преступления Происшествия

Водитель из Кинельского района, повторно попавшийся за рулем пьяным, стал фигурантом уголовного дела

КИНЕЛЬ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе несения службы инспекторами ДПС МО МВД России "Кинельский" в с. Чубовка был задержан водитель ВАЗ-21102, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что 37-летнего местного жителя исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, в связи с чем, был составлен протокол по ч. 2 ст.12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в июне прошлого года был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно, с испытательным сроком два года, с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

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