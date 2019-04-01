В регионе к концу недели потеплеет до +12

К концу текущей недели в Самарской области синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 1 апреля, днем будет облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +7 градусов, ветер юго-западный 5 м/с. К ночи температура воздуха опустится до +2, пройдут осадки. Ветер сменится на северо-западный.

Во вторник, 2 апреля, в Самарской области пройдут дожди. Дневная температура воздуха составит +4 градуса, а ночью ее значение опустится до +1 градуса. Ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В среду, 3 апреля, в регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6 градусов, но к ночи похолодает до 0 градусов.

В четверг, 4 апреля, осадки прекратятся, но будет по-прежнему облачно. Температура воздуха днем — +7 градусов, ветер северо-восточный 4 м/с. Ночью похолодает до +1.

В пятницу, 5 апреля, будет облачно, без осадков. Температура воздуха +6 градусов, ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 2 м/с. К ночи похолодает до +1 и возможно пройдет небольшой дождь.

В субботу, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, но возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Ночью +2 и без осадков.

В воскресенье, 7 апреля, ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не обещают. Днем в регионе потеплеет до +12 градусов, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с.