"Трансгруз" хочет построить у автовокзала 45-этажный небоскреб

Подконтрольный создателю группы "Трансгруз" Эдуарду Волкову "Великран-Инвест" планирует построить у автовокзала 45-этажный небоскреб вместо разрешенного 26-этажного здания, пишет "Самарское обозрение".

Площадь ЖК "Центральный" в границах Московское шоссе, Тупого переулка, пр. Карла Маркса и ул. Ивана Булкина с учетом паркинга составляет 119,4 тыс. кв. метров. Застройщик в 2018 г. сдал 1196 квартир первой очереди. Во второй очереди построят еще 1242 квартиры, в третьей — 252. Планируется, что ЖК будет переменной этажности — 24-26 этажей. Хотя первоначально Эдуард Волков собирался сделать один из домов "Центрального" 45-этажным, разрешение на подобную высотность ему не выдали.

Теперь "Великран-Инвест" строит здание, отступая от разрешенного проекта, — компания самовольно изменила конструкцию фундамента. Это стало ясно по итогам завершившегося в арбитраже судебного процесса между Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области и "Великран-Инвестом". В июле 2018 г. после очередной проверки инспекторы ГИСН обнаружили, что застройщик изменил отметки дна котлована и отметки низа фундаментной плиты здания без получения положительной экспертизы. Кроме того, изменено устройство свайного пола из буронабивных свай диаметром 1500-1700 мм, также без положительного заключения экспертизы. Речь идет о третьей очереди строительства — 26-этажном здании, самом высоком в проекте. "Великран-Инвесту" предоставили время до сентября 2018 г., чтобы устранить нарушения. Однако и в сентябре изменений на площадке не последовало. В итоге ГИСН снова обратилась в арбитражный суд, но и на этот раз застройщику назначили лишь штраф в 50 тыс. рублей.

По всей видимости, "Великран-Инвест" не собирается устранять допущенные нарушения. В марте 2019 г. стало известно, что ГИСН в очередной раз привлек компанию к штрафу, на этот раз в размере 52 тыс. рублей. 13 марта 2019 г. такое решение вынес арбитраж. Судя по данным ФГИС "Единый реестр проверок" на сайте Генеральной прокуратуры РФ, нарушения, в связи с которыми суд штрафовал "Великран-Инвест" в сентябре 2018 г. и в марте 2019 г., идентичны.

Более того, согласно новейшей проверке ГИСН от 14 марта 2019 г., "Великран-Инвест" снова не устранил эти нарушения. Теперь срок обозначен до 31 мая 2019 года.

Эксперты "СО" предполагают, что "Трансгруз", известный игнорированием требований чиновников (группа сносила памятники архитектуры, строила без разрешения на работы и т. п.), просто решил построить свою 45-этажку, не оглядываясь на инспекторов. В сервисе "Дубль ГИС" данное здание отображается именно как 45-этажное. В отделе продаж "Трансгруза" сообщили, что пока квартиры в данном объекте не продают, но отметили, что, скорее всего, здание действительно будет 45-этажным.

Источник "СО", знакомый с ситуацией, рассказывает, что все дело в намерениях компании Эдуарда Волкова повысить этажность ЖК "Центральный". "Изменения отметки дна котлована в 80% случаев вносятся для того, чтобы укрепить конструкцию под более высокое здание, чем планировалось изначально. Соответственно, на данный момент получено разрешение на одну высотность, и планируется ее в итоге поменять. После того как они ее поменяют, они получат положительное разрешение экспертизы, и то, что до сих пор было отступлением от проектных требований, станет приемлемым. Стоит также обратить внимание, что обычно после многократного неисполнения предписания штрафы кратно увеличиваются или суд может остановить деятельность компании. Здесь этого не происходит, видимо, потому, что все прекрасно понимают, что получение разрешения на повышенную высотность — лишь вопрос времени", — говорит собеседник "СО", пожелавший остаться анонимным.

По словам главного архитектора ООО "ВТС-Проект" Дмитрия Орлова, строить именно 26 этажей для "Трансгруза" в данном случае экономически неэффективно. "Этажность ограничивают не фундамент, не сваи и не экспертиза, а СНиП, если выше 24 этажей строить, нужно получать техусловия в Москве. Раз у компании есть уже разрешение на 26 этажей, значит, она уже получили спецтехусловия в Москве и в принципе может пересогласоваться и до 45 этажей. Нет смысла делать 26 этажей, для этого тоже нужны СТУ, но затраты на них эти два этажа не окупят, рентабельно будет хотя бы 33-35 этажей. Чтобы сдать высотку, нужно будет пройти заново экспертизу и получить новое разрешение на строительство, можно это осуществить даже в процессе и потом просто сделать усиление, если экспертиза это одобрит. Так бывает, ну, передумал застройщик строить по прежнему проекту", — рассуждает Орлов.

В департаменте градостроительства Самары на момент сдачи номера в печать не успели ответить, обращался ли к ним собственник площадки за изменением разрешенного вида использования участка, что позволило бы претендовать на повышение высотности здания.

В ГИСН Самарской области на момент сдачи номера в печать на запрос "СО" ответить не успели. Не предоставили ответ и в "Трансгрузе". Сам Эдуард Волков от комментариев отказался, сославшись на то, что находится в отпуске.