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Преступления Происшествия

Торговца напольными покрытиями обвиняют в 16 эпизодах мошенничества

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговца напольными покрытиями из ТЦ "Строй Дом" обвиняют в 16 эпизодах мошенничества.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ранее судимый за имущественное преступление 31-летний житель региона арендовал секцию в торговом центре на ул. Крупской и с июня по октябрь 2018 г. завладел денежными средствами клиентов в размере более 1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", которое с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд  для рассмотрения по существу.

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