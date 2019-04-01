Торговца напольными покрытиями обвиняют в 16 эпизодах мошенничества

Торговца напольными покрытиями из ТЦ "Строй Дом" обвиняют в 16 эпизодах мошенничества.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ранее судимый за имущественное преступление 31-летний житель региона арендовал секцию в торговом центре на ул. Крупской и с июня по октябрь 2018 г. завладел денежными средствами клиентов в размере более 1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", которое с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.