В этом году почти полностью отремонтируют ул. Победы и Стара-Загора

Объявлены аукционы по поиску компаний, которые отремонтирую две крупные самарские улицы, сообщает на сайте госзакупок.

Речь идет об участке по ул. Стара-Загоре от ул. Советской Армии до ул. Ташкентской и по ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Гагарина.

Начальная цена на торгах составила 467,7 млн руб. на ул. Стара-Загоре, 303,9 млн — на ул. Победе.

Заявки от компаний буду приниматься до 18 апреля, победителя определят 22 апреля.

Подрядчик должен будет обустроить парковочные места и газоны, а также обновить дорожное покрытие, тротуары, дорожные знаки, люки дождеприемников и бордюры.