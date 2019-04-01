Двух самарцев задержали за ограбление офиса микрозаймов

В Самаре полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленники пришли в офис финансовой организации на пересечении улиц Владимирской и Пензенской 24 марта. Двое молодых людей, угрожая пневматическим пистолетом, забрали у 23-летней сотрудницы 17 тыс. рублей.

Как позже выяснили правоохранители, молодой человек, похожий на одного из нападавших, работал в этом офисе полгода. Устроив засаду, его задержали. Ранее он был судим за убийство. Позже задержали и второго предполагаемого налетчика. Он также был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемые арестованы.