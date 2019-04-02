В с Тимофеевка талые воды с полей подтопили 11 приусадебных участков

В понедельник, 1 апреля, по состоянию на 20:00 наблюдается снижение уровня воды на подтопленной территории в с. Тимофеевка Ставропольского района. Подтопление приусадебных участков отсутствует, на проезжих частях улиц Центральная, Кленовая и Пушкина уровень воды до 7 см., об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства в 14:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате обильного снеготаяния произошло частичное подтопление талыми водами с поля 11 приусадебных участков в с. Тимофеевка. Уровень воды на участках составляет 10-15 см, подтопленных домов нет. Всего в домовладениях проживают 55 человек, из них 21 ребенок.

В связи со случившимся на место происшествия была направлена оперативная группа 31 ОФПС по Самарской области в составе двух человек, а так же по два представителя администраций села и Ставропольского района и пять сотрудников ПСЧ № 146 ПСО № 30 ППС Самарской области. Кроме того, в с. Тимофеевка выехали восемь сотрудников МП "СтавропольРесурсСервис" и восемь единиц техники.

Представителями администрации села проводится подворовый обход. Силами МП "СтавропольРесурсСервис" ведутся работы откачке талых вод с низменных участков.

Всего на месте событий работают 34 человека, задействовано 15 единиц техники, в том числе от МЧС России два человека и один спецавтомобиль.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.