Евгений Серпер обсудил с Рашидом Сайбаталовым развитие железнодорожной инфраструктуры

В понедельник, 1 апреля, состоялась рабочая встреча депутата Государственной думы Евгения Серпера с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым

Основной темой обсуждения стали обращения жителей, администраций городов и районов, находящихся на территории избирательного округа депутата, касающиеся улучшения и развития железнодорожной инфраструктуры.

В частности, были рассмотрены вопросы обустройства и реконструкции пешеходных переходов через железнодорожные пути на станциях и в населенных пунктах, создания на объектах железнодорожной инфраструктуры общего пользования доступной среды для маломобильных групп населения.

В ходе встречи были затронуты и вопросы безопасности при пересечении железнодорожных переездов. Кроме этого, обсуждалась тема развития транспортной инфраструктуры индустриального парка "Чапаевск".

Напомним, что в середине марта в центральном офисе ОАО "РЖД" состоялось выездное заседание комитета по транспорту и строительству Госдумы, на котором Евгений Серпер попросил генерального директора — председателя правления компании Олега Белозерова о содействии в решении ряда вопросов. Например, с ремонтом пешеходного перехода через железнодорожные пути в Сызрани. Из-за его ветхости сызранцы вынуждены перебегать рельсы с угрозой для жизни. С этим вопросом к Евгению Серперу неоднократно обращались жители города.

Олег Белозеров тогда заверил, что пешеходный мост будет приведен в нормативное состояние.

Также Евгений Серпер передал руководству РЖД информацию и по другим проблемным вопросам, с которыми обращались к депутату на территориях.

Встреча депутата Госдумы с начальником Куйбышевской железной дороги стала логичным продолжением мартовской встречи с руководством РЖД. Евгений Серпер и Рашид Сайбаталов отметили важность затронутых проблем и необходимость их решения для повышения комфорта и безопасности граждан, развития экономического потенциала региона. Было также отмечено, что для решения некоторых вопросов требуются совместные усилия железнодорожников и органов исполнительной власти Самарской области, городских округов и муниципальных образований.

По итогам встречи Рашид Сайбаталов и Евгений Серпер дали высокую оценку такому формату взаимодействия, позволяющему оперативно реагировать на возникающие проблемы и совместными усилиями находить пути их решения.