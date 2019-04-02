Юный житель Жигулевска пойдет под суд за фиктивную прописку 21 мигранта

Жителю Жигулевска грозит три года тюрьмы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 19-летний молодой человек, будучи зарегистрированным в квартире дома, расположенного в микрорайоне В-1, незаконно поставил на миграционный учет 21 гражданина одной из соседних республик. Стражи порядка установили, что парень сам не живет по указанному адресу и не собирался в дальнейшем предоставлять иностранным гражданам жилое помещение для проживания.

По информации сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.