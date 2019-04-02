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Преступления Происшествия

Юный житель Жигулевска пойдет под суд за фиктивную прописку 21 мигранта

ЖИГУЛЕВСК. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителю Жигулевска грозит три года тюрьмы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 19-летний молодой человек, будучи зарегистрированным в квартире дома, расположенного в микрорайоне В-1, незаконно поставил на миграционный учет 21 гражданина одной из соседних республик. Стражи порядка установили, что парень сам не живет по указанному адресу и не собирался в дальнейшем предоставлять иностранным гражданам жилое помещение для проживания.

По информации сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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