Самарцев будут судить за сеть подпольных игровых салонов

Прокуратура Промышленного района Самары 29 марта утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подпольном игорном бизнесе. Под уголовное преследование попали пять человек.

По версии следствия, именно они организовали проведение азартных игр по четырем адресам: ул. Силина, 3; Юбилейная, 53; ул. Дзержинского, 24 и пр. Кирова, 387.

Как рассказали в надзорном ведомстве, обвиняемым вменяют незаконное проведение азартных игр с использованием интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкции статьи предусматривают штраф от 500 тыс. до миллиона руб. либо до четырех лет лишения свободы.

Разбираться в обстоятельствах дела будут в Промышленном районном суде.