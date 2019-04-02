Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая

АО "Россельхозбанк" и китайский Longjiang Bank Corporation заключили меморандум о взаимопонимании с целью внедрения трансграничной финансовой платформы между банками и генеральное соглашение о купле-продаже наличных юаней.

Со стороны РСХБ документы подписал первый заместитель председателя правления Кирилл Лёвин, со стороны Longjiang Bank Corporation — председатель правления г-н Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).

Согласно меморандуму Россельхозбанк и Longjiang Bank Corporation намерены способствовать трансграничному торговому финансированию, развивать межбанковское и синдицированное кредитование, наращивать взаиморасчеты в национальных валютах. Документ также предусматривает создание механизма совместного использования клиентских ресурсов и обмена информацией. В частности, планируется проводить мероприятия по обмену опытом и информацией в различных областях, касающихся деятельности финансовых организаций.

"Представители бизнеса все чаще рассматривают Китайскую Народную Республику как приоритетное направление внешнеэкономической деятельности, предпочитая расчеты в локальных валютах. Уверен, что подписанный меморандум — это очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества с КНР, которое поможет отечественным компаниям выйти на китайский рынок", — отметил первый заместитель председателя Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

"Мы рады, что Россельхозбанк стал нашим партнером. Уверен, что подписанный меморандум поможет нашим странам развивать торговое сотрудничество и оказывать необходимую финансовую поддержку российско-китайским предприятиям в приоритетных отраслях экономики", — сказал председатель правления Longjiang Bank Corporation г-н Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).

Стороны также подписали соглашение о купле-продаже наличных юаней, которое закрепляет порядок заключения сделок с банкнотами.