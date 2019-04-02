16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦБ подал заявление о банкротстве РТС-Банка Подан иск о банкротстве акционера "АК Банка" Григория Оганесяна Недвижимость Газбанка оценена в 1,5 млрд рублей Балтинвестбанк взыскивает с Александра Швидака упущенную выгоду Тольяттинский РТС-Банк лишился лицензии

Банки Финансы

Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати

АО "Россельхозбанк" и китайский Longjiang Bank Corporation заключили меморандум о взаимопонимании с целью внедрения трансграничной финансовой платформы между банками и генеральное соглашение о купле-продаже наличных юаней.

Со стороны РСХБ документы подписал первый заместитель председателя правления Кирилл Лёвин, со стороны Longjiang Bank Corporation — председатель правления г-н Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).

Согласно меморандуму Россельхозбанк и Longjiang Bank Corporation намерены способствовать трансграничному торговому финансированию, развивать межбанковское и синдицированное кредитование, наращивать взаиморасчеты в национальных валютах. Документ также предусматривает создание механизма совместного использования клиентских ресурсов и обмена информацией. В частности, планируется проводить мероприятия по обмену опытом и информацией в различных областях, касающихся деятельности финансовых организаций.

"Представители бизнеса все чаще рассматривают Китайскую Народную Республику как приоритетное направление внешнеэкономической деятельности, предпочитая расчеты в локальных валютах. Уверен, что подписанный меморандум — это очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества с КНР, которое поможет отечественным компаниям выйти на китайский рынок", — отметил первый заместитель председателя Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

"Мы рады, что Россельхозбанк стал нашим партнером. Уверен, что подписанный меморандум поможет нашим странам развивать торговое сотрудничество и оказывать необходимую финансовую поддержку российско-китайским предприятиям в приоритетных отраслях экономики", — сказал председатель правления Longjiang Bank Corporation г-н Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).

Стороны также подписали соглашение о купле-продаже наличных юаней, которое закрепляет порядок заключения сделок с банкнотами.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5