Жителям 600 домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление

На этой неделе жители порядка 600 многоквартирных домов Самары и Тольятти получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло, полученное в 2018 г., сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

В частности, квитанции с корректировками, выставленные в апреле 2019 г., для 89% клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" будут содержать дополнительное начисление. Главная причина этого в том, что основная часть жителей перешла на прямые договоры с сентября и октября 2018 г., в период пикового потребления тепловой энергии. В этой связи в корректировках от "ЭнергосбыТ Плюс" сложилась максимальная разница между фактическим и расчетным потреблением. В свою очередь управляющие компании должны будут делать соответствующую корректировку за свой период обслуживания.

Еще одна причина положительной корректировки, согласно релизу компании, стала более суровая зима 2018 г. по сравнению с предыдущей. В частности, средняя температура наружного воздуха за отопительный период в Самаре в 2017 г. составляла -2 градуса Цельсия, тогда как в прошлом году этот показатель составил -3,7 градуса. Аналогичная ситуация по Тольятти: -1,5 градуса в 2017 г. против -4 градуса в прошлом.