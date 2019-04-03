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ЖКХ и благоустройство Общество

Жителям 600 домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе жители порядка 600 многоквартирных домов Самары и Тольятти получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло, полученное в 2018 г., сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

В частности, квитанции с корректировками, выставленные в апреле 2019 г., для 89% клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" будут содержать дополнительное начисление. Главная причина этого в том, что основная часть жителей перешла на прямые договоры с сентября и октября 2018 г., в период пикового потребления тепловой энергии. В этой связи в корректировках от "ЭнергосбыТ Плюс" сложилась максимальная разница между фактическим и расчетным потреблением. В свою очередь управляющие компании должны будут делать соответствующую корректировку за свой период обслуживания. 

Еще одна причина положительной корректировки, согласно релизу компании, стала более суровая зима 2018 г. по сравнению с предыдущей. В частности, средняя температура наружного воздуха за отопительный период в Самаре в 2017 г. составляла -2 градуса Цельсия, тогда как в прошлом году этот показатель составил -3,7 градуса. Аналогичная ситуация по Тольятти: -1,5 градуса в 2017 г. против -4 градуса в прошлом.

Разъяснения по корректировке за отопление можно получить по телефонам (846) 957-84-00 в Самаре и (8482) 24-92-44 в Тольятти или ознакомиться с информацией на сайте samara.esplus.ru.

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