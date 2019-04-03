Вор-рецидивист был пойман своей жертвой

В Отрадном перед судом предстанет вор, пойманный своей жертвой на месте преступления, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый 28-летний житель региона, ночью 18 декабря 2018 г., выставив стекло, незаконно проник в жилой дом в Отрадном. Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо спящему хозяину, приставил к горлу мужчины нож, и стал требовать от него 2 млн рублей.

Однако хозяин дома смог оказать нападавшему сопротивление и задержал злоумышленника, после чего вызвал скорую помощь и полицию.

Было возбуждено дело по статье "Разбой", неудачливый вор был помещен под стражу.

Следователи также установили, что мужчина может быть причастен к совершению еще двух преступлений похищении золотой цепочки и 3 тыс. рублей.