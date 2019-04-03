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Промсвязьбанк первым на рынке начал принимать бесконтактные платежи системы "Мир" во всех собственных POS-терминалах

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк первым среди российских банков закончил обновление собственной сети POS-терминалов под бесконтактные сервисы платежной системы "Мир". С 1 апреля на всех платежных терминалах Промсвязьбанка можно расплатиться бесконтактной картой "Мир" или с помощью мобильного телефона через сервис MirPay.

Теперь все торгово-сервисные предприятия, использующие POS-терминалы ПСБ, могут предложить своим клиентам быстрый и удобный способ оплаты товаров и услуг. Пользователи карт "Мир" могут совершать покупки до 1 тыс. рублей без ввода пин-кода, прикладывая карту или телефон к терминалу.

"Мы доработали процессинг на стороне банка и протестировали прохождение операций на устройствах, которые устанавливаем клиентам. Более 80% сети терминалов было обновлено дистанционно. Благодаря слаженной работе с нашим партнером-производителем устройств Ingenico, мы смогли завершить работы в кратчайшие сроки", — рассказал замдиректора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов.

По данным на март 2019 года, сеть POS-терминалов Промсвязьбанка состоит из более чем 30 тыс. устройств во всех регионах России.

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