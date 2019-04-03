Россельхозбанк участвует в развитии российского рынка газомоторного топлива

Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов принял участие в расширенном совещании с участниками рынка газомоторного топлива и производителями автомобилей в Тольятти, которое провел специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. Участниками совещания были заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, представители бизнеса и отраслевых ассоциаций.

На встрече обсуждались вопросы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также стимулирования спроса и предложений на технику, работающую на природном газе.

"Россельхозбанк принимает активное участие в государственной программе, направленной на развитие газомоторного топлива на федеральном и региональном уровнях. Уже сегодня РСХБ предлагает клиентам адаптированные кредитные продукты, в том числе по сниженной процентной ставке в рамках льготного кредитования АПК. Уверен, что развитие рынка ГМТ и необходимой инфраструктуры не только снизит транспортные расходы, но и окажет положительное влияние на окружающую среду", — отметил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Регион активно участвует в программе развития рынка газомоторного топлива. Мы за последние 4 года приобрели более 400 единиц автотранспортной техники: это общественный транспорт, техника для предприятий дорожно-коммунальных служб, которые работают на природном газе. У нас действует программа развития рынка газомоторного топлива, в соответствии с которой мы в этом году получаем новый инструмент — возможность субсидировать половину расходов на переоборудование автотранспортной техники со сроком эксплуатации не более 5 лет на компримированный природный газ", — сообщил первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.