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Преступления Происшествия

В Самаре экс-председательницу ТСЖ подозревают в мошенничестве

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После проверки прокуратуры Советского района Самары в отношении бывшей председателя правления ТСЖ № 76 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, с 2014 по 2016 г. обратившаяся к ним женщина своевременно и полностью вносила обязательные платежи и взносы как член ТСЖ. Но бывшая председатель хоть и выдала квитанции на все 115 тыс. руб., не вносила средства в кассу и на расчетный счет организации.

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