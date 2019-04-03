В Самаре экс-председательницу ТСЖ подозревают в мошенничестве

После проверки прокуратуры Советского района Самары в отношении бывшей председателя правления ТСЖ № 76 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, с 2014 по 2016 г. обратившаяся к ним женщина своевременно и полностью вносила обязательные платежи и взносы как член ТСЖ. Но бывшая председатель хоть и выдала квитанции на все 115 тыс. руб., не вносила средства в кассу и на расчетный счет организации.