В доме на ул. Осипенко неадекватный голый мужчина зарезал сожительницу

Днем во вторник, 2 апреля, в доме № 22 по ул. Осипенко в Самаре 35-летний мужчина зарезал свою сожительницу, а затем абсолютно голый бегал по подъезду с ножом, сообщает samara.kp.ru. Как рассказали изданию соседи, он был абсолютно в неадекватном состоянии, молотил едва ли не во все двери, грозясь кого-то убить.

"Этот парень въехал в квартиру относительно недавно вместе с 29-летней девушкой. Раньше там жила его бабушка. Молодые люди частенько шумели по ночам: из квартиры слышались грохот и ругань. Говорят, он наркоманом был", — рассказала жительница дома.

По словам соседей, крики в квартире на втором этаже о том, что кого-то убивают, стали слышны около 12 часов дня. Оттуда раздавался грохот, видимо, девушка пыталась обороняться. Потом мужчина абсолютно голый выбежал в подъезд и начал молотить в соседнюю дверь с требованием открыть ее. Он носился по второму и первому этажу. Соседи говорят, что после его метаний весь подъезд оказался залит кровью.

Только чуть позже, когда приехала полиция и хулигана скрутили, жильцы соседних квартир осмелились выглянуть в подъезд.

"Дверь в квартиру была открыта. Там все в крови было. А потом его увидела. Он совершенно голый: ни трусов, ничего, да и еще и на голове рана. Как будто проломили чем-то. Я вызвала полицию. Полицейские приехали, наверное, только через час. Они же вызвали скорую, приехала реанимация. Врачи, которые в квартиру заходили, сказали, что там будто бойня настоящая была", — рассказала изданию еще одна жительница дома.

Из-за чего начался конфликт между сожителями пока не ясно. Полицейские задержали мужчину и увезли для дальнейших разбирательств. Квартиру, где произошло убийство, опечатали. Выяснить, что же на самом деле произошло, предстоит следователям.