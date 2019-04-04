Самарский "Волготранс" заказал четыре пассажирских судна на подводных крыльях

Самарская судоходная компания "Волготранс", специализирующаяся на перевозках нефтяных грузов, заказала у ЦКБ им. Алексеева четыре пассажирских судна на подводных крыльях "Валдай", пишет kommersant.ru. Соответствующее соглашение подписано с ЦКБ им. Алексеева и кэптивной лизинговой компанией Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Машпромлизинг.

Стоимость контракта не разглашается, но в июне прошлого года гендиректор ЦКБ Георгий Анцев говорил, что продажная стоимость "Валдая" в обычной комплектации около 100 млн рублей.

В ЦКБ им. Алексеева сообщили, что всего по контракту с "Волготрансом" три судна будут сданы с июля до конца осени 2019 г., и еще одно — весной 2020 года. Эксплуатироваться суда будут в бассейне Волги, уточняют в ЦКБ.

Первый заместитель гендиректора "Волготранса" Алексей Пальгов сообщил изданию, что компания решила диверсифицировать бизнес в сторону пассажирских перевозок, так как "имеет большой судоходный опыт, профессиональный штат, готовый обеспечить высокие требования с точки зрения безопасности, надежности и гарантий для пассажиров". Суда будут использоваться как на туристических, так и на регулярных рейсах. Маршруты сейчас уточняются, заключили в "Волготрансе".

В конце марта "Деловой квартал Нижний Новгород" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина сообщал, что власти региона ведут переговоры о поставке четырех "Валдаев" для возобновления в этом году региональных пассажирских перевозок. Они собираются открыть речные маршруты Нижний Новгород - Городец и Нижний Новгород - Макарьево.