В Самаре растет число акционеров ВТБ

ВТБ провел в Самаре семинар для акционеров, клиентов и частных инвесторов, где эксперты банка рассказали о ходе реализации стратегии и финансовых показателях группы ВТБ, новациях в сфере взаимодействия банка с владельцами ценных бумаг и программе специальных льгот и предложений для акционеров банка.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил, что число миноритарных акционеров-физлиц в банке в прошлом году значительно увеличилось. Так, если в конце 2017 года их число составляло около 90 тысяч человек, то через год — уже около 120 тысяч, а к началу марта 2019-го — более 135 тысяч человек.

В Самарской области число акционеров также возросло. К марту этого года их число увеличилось до 2,8 тысяч. При этом по числу акционеров ВТБ Самарская область входит в первую десятку регионов в стране, а средний размер пакета акций в собственности миноритариев в регионе достигает 2 млн ценных бумаг.

По словам Владимира Хоткина, ВТБ делает ставку на развитие удобных сервисов для миноритариев. Банк уделяет большое внимание работе с этой группой инвесторов, предлагая как удобные брокерские инструменты, так и клиентские продукты и услуги.

Специально для миноритариев банк разработал мобильное приложение "Акционер ВТБ", которое позволяет независимо от местонахождения или проживания получать информацию о деятельности банка и о своих инвестициях. С помощью нового сервиса акционер может удаленно участвовать в голосовании на общих собраниях и не пропускать важные корпоративные мероприятия.

В 2018 году в мобильном приложении "Акционер ВТБ" появилась функция просмотра всех существующих привилегий для миноритариев. Для удобства с помощью специального фильтра можно посмотреть доступный перечень привилегий, который приходится на количество владеющих им акций. Кроме того, в конце прошлого года в приложении стал доступен переход на инвестиционную платформу "ВТБ Мои Инвестиции", с помощью которого можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту и другие активы, а также отслеживать свой финансовый результат.

Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ:

— Сервисы для миноритариев дают возможность онлайн-голосования на годовом собрании, обеспечивают оперативную обратную связь. Любой акционер может задать вопрос напрямую членам наблюдательного совета банка и получить ответ. При формировании стратегии развития ВТБ мы всегда собираем предложения от акционеров и стараемся максимально их учесть.