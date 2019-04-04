В регионе с начала года отмечен рост заболеваемости гепатитом А

В Самарской области отмечается рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А (ОВГА), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За январь-февраль 2019 г. в области зарегистрировано 16 случаев заболевания ОВГА, что по показателю на 100 тыс. населения на 13,6% больше двух первых месяцев 2018 г., когда было отмечено 14 случаев.

За весь 2018 г. ОВГА заболело 117 человек. Это в два раза ниже среднемноголетнего показателя.

Напомним, в марте вспышка гепатита А была зафиксирована в самарском детском саду №306, где заболели шестеро детей.