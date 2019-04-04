Промсвязьбанк запустил сервис "Электронный инкассатор" для малого и среднего бизнеса

Промсвязьбанк начал бесплатно устанавливать в торговых точках оборудование для инкассации выручки онлайн. Новый сервис позволит бизнесу круглосуточно зачислять наличные средства на счет в течение одного рабочего дня. Благодаря использованию "Электронного инкассатора" предприниматели сократят операционные и финансовые издержки, а также решат проблему отвлечения денег из оборота.

"Электронный инкассатор" — это устройство, которое автоматически пересчитывает купюры, определяет их подлинность, производит онлайн зачисление средств на счет и формирует детализированную отчетность. Можно вносить выручку в любое время и неограниченное количество раз. Промсвязьбанк осуществляет страхование наличности, проводит удаленный мониторинг, сервисное обслуживание, а также инкассацию устройств по мере наполнения.

Клиентам банка не нужно ждать приезда инкассаторов или самостоятельно доставлять наличность в офис банка. Электронная инкассация исключает ручной пересчет и упаковку наличности, а кассиры экономят время, не тратя его на заполнение ведомостей, квитанций и других документов. Кроме того, клиенту больше не придется оставлять деньги в кассе на ночь.

"Мы делаем акцент на развитие дистанционных и технологичных сервисов, понимая, что ресурсы предпринимателя всегда ограничены, более половины из них уходит на процессы, не приносящие прибыль. Для решения этой проблемы мы создали новую инфраструктуру, благодаря которой наши клиенты смогут использовать сэкономленные время и деньги с максимальной эффективностью и будут независимыми от подрядчиков и персонала", — отметил директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Установка устройств моментальной инкассации может быть удобна предприятиям розничной торговли, ресторанам, аптекам, автозаправочным станциям, имеющим множество точек продаж, а также производственным, сервисным компаниям и предприятиям оптовой торговли, у которых есть только один офис продаж. Тарифы на электронную инкассацию устанавливаются индивидуально и зависят от оборотов бизнеса.