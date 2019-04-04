На двух улицах в старом городе частично отменят запрет на парковку

На улицах Пионерской и Галактионовской к 12 апреля появятся новые дорожные знаки, частично отменяющие запрет на парковку, сообщает "Самарская газета" со ссылкой на депутата совета Самарского района Виталия Литвиненко. Изменения коснутся участка ул. Пионерской от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской и об ул. Галактионовской от ул. Пионерской до ул. Венцека.

16-этажка на ул. Пионерской, 100/Галактионовской, 2 — самый большой дом в Самарском районе, в нем 527 квартир. Здание ввели в эксплуатацию в 2009 г., но о необходимости достаточного количества парковочных мест не подумали. Кроме того, после ремонта Галактионовской, в 2017 г., по обеим сторонам дороги от Пионерской до Венцека установили дорожные знаки, запрещающие стоянку по четным или нечетным числам. Такие же ограничения действуют на Пионерской и Молодогвардейской. С этих участков регулярно эвакуируют машины. Парковочных мест в карманах, которые обустроили у дома после ремонта дорог, не хватает.

"Установка знаков запрета парковки создала еще больше неудобств, это значительно ухудшило качество нашей жизни, — утверждает жительница дома Марина Табачник. — В микрорайоне нет адекватной парковочной инфраструктуры. С этой проблемой мы обратились в городскую администрацию и ГИБДД, под обращением подписались 158 человек".

Жители с Пионерской, 100 стали активнее обращать внимание на свою проблему, инициировали дискуссию в Twitter. В феврале совет депутатов Самарского района организовал встречу жителей, представителей департамента транспорта и департамента городского хозяйства и экологии.

Граждане считают установленные дорожные знаки лишними. На этих участках нет интенсивного движения, которому могли бы помешать припаркованные у обочин автомобили. Жители предлагают разместить знаки "Остановка запрещена" и информационные таблички, на которых был бы указан интервал времени, чтобы обеспечить возможность уборки дорог. Также они предлагают перенести места, отведенные для стоянки инвалидов, с перекрестка Пионерской и Галактионовской в начало парковочного кармана. Сейчас инвалиды-автомобилисты вынуждены подниматься по лестнице через арку или обходить дом, чтобы попасть к подъездам.

Еще жители недоумевали, почему машины эвакуируют в разрешенные для стоянки дни из "кармана" у офисного здания на Галактионовской, 11. Оказалось, что этот участок не является официальной парковкой, там не установлен соответствующий знак. Не исключено, что он все же появится с подачи горожан.



