Ставки по кредитным картам Промсвязьбанка "100+" и "Карта мира без границ" стали еще ниже

Промсвязьбанк снизил ставки по кредитным картам "100+" и "Карта мира без границ" до 26,5%. По кредитной карте "100+" с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более трех месяцев. Кэшбэк за покупки по карте начисляется в виде миль (до 3% от суммы покупки в категории "Путешествия"). Накопленные по карте мили можно потратить на оплату до 100% покупки в категории "Путешествия".

Кредитные карты Промсвязьбанка с лимитом до 100 тыс. рублей можно заказать без документа о подтверждении доходов. Для получения такой карты достаточно только паспорта РФ. Условие распространяется на все виды кредитных карт банка с лимитом до 100 тыс. рублей. При этом ставки, продолжительность льготного периода и другие параметры не отличаются от условий карт, выдаваемых с запросом подтверждения дохода.

По флагманской карте "Двойной кэшбэк" с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить кредитную карту "Платинум" со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней.

Подробнее с условиями по кредитным картам вы можете ознакомиться на сайте.