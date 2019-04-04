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ВТБ получил три награды премии "Хрустальная гарнитура"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент клиентского обслуживания ВТБ стал обладателем трех престижных наград XV международного конкурса контактных центров "Хрустальная гарнитура", который завершился в Москве.

Финалистом конкурса "Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов" стал коллектив отдела информационного обслуживания и продаж во главе с Дианой Абитовой из г. Чебоксары. Главный персональный менеджер филиала ВТБ в Барнауле Дмитрий Мошкарев был отмечен в номинации "Продавец года". Кроме того, второй год подряд отдел координации корпоративных программ ВТБ получает премию "Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала".

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: "За прошлый год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков. Среднее время ожидания ответа составило 30 секунд. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить этот показатель до 25 секунд. Это свидетельствует об успешной реализации наших сервисов и высоком качестве клиентского обслуживания. Получить премию "Хрустальная гарнитура" - это признание высокой оценки нашей работы от профессионального сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами".

"В сезоне 2018/2019 мы оценивали рекордное за всю историю вручения награды (с 2005 г.) количество номинантов - 360 участников подали свои заявки и эссе на рассмотрение и оценку высоких достижений и результатов работы Экспертному Совету Награды, в который в этом году мы также собрали рекордное количество руководителей, ведущих менеджеров и признанных экспертов индустрии. Это самое масштабное в индустрии движение по изучению успешного опыта и получения признания достижений профессиональным сообществом", - считает Дмитрий Аристархов, председатель жюри награды "Хрустальная Гарнитура".

Премия "Хрустальная гарнитура" была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса участвовало рекордное число номинантов за всю историю вручения награды - 360 сотрудников, представляющих колл-центры России и зарубежья.

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