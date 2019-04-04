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Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Волги при строительстве дамбы

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в ходе строительства дамбы на Волге прокуроры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м, об этом сообщили 4 апреля в Генеральной прокуратуре РФ в общем докладе о результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и атмосферного воздуха.

По данным надзорного ведомства, ущерб, причиненный водному объекту, составил более 22 млн руб., местам обитания и нереста водных биоресурсов - 65 тыс. рублей.

По материалам природоохранной прокуратуры, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 250 (загрязнение вод) УК РФ.

По результатам рассмотрения представлений прокурора управление Росприроднадзора и отдел Росрыболовства в судебном порядке взыскивают ущерб.

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