Возбуждено уголовное дело о загрязнении Волги при строительстве дамбы

В Самарской области в ходе строительства дамбы на Волге прокуроры выявили загрязнение реки строительными отходами на площади 1950 кв. м, об этом сообщили 4 апреля в Генеральной прокуратуре РФ в общем докладе о результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране вод и атмосферного воздуха.

По данным надзорного ведомства, ущерб, причиненный водному объекту, составил более 22 млн руб., местам обитания и нереста водных биоресурсов - 65 тыс. рублей. По материалам природоохранной прокуратуры, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 250 (загрязнение вод) УК РФ. По результатам рассмотрения представлений прокурора управление Росприроднадзора и отдел Росрыболовства в судебном порядке взыскивают ущерб.