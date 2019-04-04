Реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное начнется в 2019 году

Регион получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в рамках нацроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос о выделении софинансирования реконструкции дороги активно обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости развития Самарско-Тольяттинской агломерации в своем Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

"Самарско-Тольяттинская агломерация, в которой сегодня проживают ¾ жителей региона, является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране. Но развитие ее шло стихийно. Основным мотивом было стремление людей, живущих в крупных городах, приобрести жилье, земельный участок за городом, где дешевле, просторнее, экологичнее. А сельчане и жители малых городов хотели получить работу в Самаре и Тольятти. И сегодня мы каждый день видим маятниковые транспортные потоки из города и в город. А летом в выходные дни пиковая нагрузка на магистрали создает многокилометровые пробки", — подчеркнул губернатор.

Объем первого федерального транша на начало реконструкции составит 200 млн рублей. Еще 300 млн руб. заложено в бюджете Самарской области. "Этих средств достаточно, чтобы начать реконструкцию дороги уже в этом году", — говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Проектом реконструкции Тольятти-Ягодное предусмотрено расширение проезжей части до 4-х полос движения и строительство двух транспортных развязок на въездах на территорию ОЭЗ Тольятти и путепровода для проезда сельскохозяйственной техники. Протяженность участка реконструкции составляет — 7,66 км, а общая стоимость — 2,6 млрд рублей.