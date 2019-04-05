В Самаре планируется комплексная застройка за "Вива Лэндом"

В Самаре повторно пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе. Проект представит ООО "ИСК ДомАС".

По словам директора по развитию ООО "ИСК ДомАС" Вячеслава Рандаева, проекту уже три года, но в силу разных бюрократических процедур он до сих пор ждет своей реализации. Предложения компании уже успешно прошли публичные слушания осенью 2018 года, но правовой департамент администрации Самары нашел в них нарушения, поэтому проект повторно предлагается обсудить.

Как рассказали в компании, в границах указанных улиц планируется комплексное строительство: жилые дома до 25 этажей, торгово-офисная зона вдоль пр. Кирова, школа и детский сад. Все это предполагается возвести на месте старых домов, расселенных и снесенных к моменту реализации проекта.

ООО "ИСК ДомАС" специализируется на строительстве коттеджей, в портфолио - десятки домов в Самаре и селах региона. Многоэтажная застройка - это новая перспективная для компании ниша, где она выступит в качестве застройщика, прокомментировал Вячеслав Рандаев.

Публичные слушания пройдут с 9 апреля по 21 мая. Экспозиция проекта будет представлена в администрации Кировского района с 9 апреля по 13 мая, 14 мая пройдет собрание участников слушаний по адресу пр. Кирова, 145.