Суд оставил Андрея Абриталина под домашним арестом до 8 июня

В пятницу, 5 апреля, Самарский районный суд под председательством Елены Грибовой удовлетворил ходатайство следствия о продлении на два месяца домашнего ареста экс-руководителю Госжилинспекции (ГЖИ) Самарской области Андрею Абриталину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, Андрей Абриталин 2 февраля 2015 г. издал распоряжение о приеме на работу в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова, "заведомо зная, что последний на работу в ГЖИ не поступает".

Со 2 февраля 2015 г. Абриталин, как полагает следствие, ежемесячно поручал подчиненным вносить в табели учета рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения о работе Потапова. Таким образом, каждый месяц "обманутые и введенные в заблуждение" сотрудники финансового управления ГЖИ начисляли Владиславу Потапову зарплату. Размер ущерба от этой деятельности оценен в 2,49 млн рублей.

11 октября Самарский районный суд избрал Абрталину меру пресечения — содержание под стражей на месяц и 28 дней — до 8 декабря. Это постановление было обжаловано. И 21 ноября Самарский областной суд, рассмотрев жалобу, отправил Андрея Абриталина под домашний арест. Затем такую меру пресечения продляли. Последний раз суд оставил его под домашним арестом до 8 апреля. И 5 апреля ему снова продлили домашний арест, теперь уже до 8 июня.