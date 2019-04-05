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Преступления Происшествия

Экс-директора архитектурно-планировочного бюро Богатовского района обвиняют в присвоении денег

БОГАТОЕ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Богатовского района утвердила обвинительное заключение бывшему директору МУП "Архитектурно-планировочное бюро Богатовского района Самарской области".

Ему вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с 2010 по 2012 г. он незаконно назначал себе премии. Ущерб составил не менее 218 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения.

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