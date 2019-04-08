Владелец "Радамиры" потерял площадку в Советском районе

Глава Самары в одностороннем порядке расторгла договор с ООО "Юпитер" о развитии территории в Советском районе, сообщили в управлении информации и аналитики мэрии. Речь идет об участке 9,35 га в границах ул. Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры.

По данным городского департамента градостроительства, договор был заключен 26 марта 2010 года. Напомним, минувшим летом компания получила разрешение на строительство здесь домов высотой 80,7 метра.

"По условиям договора, ООО "Юпитер" обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства по развитию застроенной территории в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, а глава городского округа Самара обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства", - говорится в ответе администрации Самары.



Договор был расторгнут в связи с неисполнением его условий, связанных с переселением граждан из жилых домов. В ответ на это компания обратилась в суд, где требует признать такое решение незаконным, а также изменить пункт в документе: "Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, срок действия договора - 17 лет и 4 месяца".

Кроме того, "Юпитер" хочет обязать власти Самары признать жилые дома в границах указанных улиц аварийными и подлежащими сносу и передать в собственность объекты недвижимости по адресу Сокольский переулок, 3а. Директор компании Алексей Козлов оставил эту ситуацию без комментариев.