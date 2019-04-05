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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется выставка "Квадрига"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Новое пространство" СОУНБ 9 апреля в 19:00 откроется выставка "Квадрига"(12+).

На выставке покажут работы четырех самарских художников: реалиста Сергея Беляева, символиста Алексея Колесова, авангардиста Павла Пашкина и абстракциониста Ирины Тулинцевой.

Эти живописцы - представители одного поколения, у них одна школа, преподаватели, а вот плоды их творчества, направления в искусстве - разные.

Во время работы выставки художники проведут мастер-классы:

11 апреля, 19:00 - Сергей Беляев: "Весна пришла! Рисуем цветы мастихином";

16 апреля, 19:00 - Ирина Тулинцева: "Удиви свой интерьер! Фантазии жидким акрилом";

18 апреля, 19:00 - Алексей Колесов: "Хорош малевать, чапыжники! Живопись как символ и высказывание";

23 апреля, 19:00 - Павел Пашкин: "Представь! Портрет-настроение (акрил)".

Выставка продлится до 26 апреля. Вход свободный.

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