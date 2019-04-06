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Преступления Происшествия

Жительницу Жигулевска обвиняют в неисполнении родительских обязанностей

ЖИГУЛЕВСК. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске в отношении 40-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке правоохранители обнаружили, что женщина живет в квартире на ул. Мира с детьми 18 и 12 лет и матерью. По данным сотрудников полиции, с лета 2017 г. она не работала, плохо кормила детей, не обеспечивала школьными принадлежностями, не принимала участие в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, жестоко обращалась с ними, применяла физическое и психическое насилие.

По данным полиции, подозреваемая злоупотребляет спиртным и неоднократно была судима. Сейчас дети проживают с бабушкой.

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