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Театр Культура

В Самаре предложили поставить оперу "Кандид"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре оперы и балета прошла презентация российско-немецких театральных проектов, предлагаемых для реализации в Самарской области в 2020 году при поддержке Гёте-Института. Один из проектов — постановка оперы Леонарда Бернстайна "Кандид" режиссером и хореографом Домиником Бюттнером. К 100-летию со дня рождения композитора (2018 г.) эту оперу выпустил Большой театр.

Отвечая на вопросы самарских СМИ, продюсер в области музыкальных театров Олег Кленин сказал: "У нас позитивный опыт работы в Самаре. Два года назад на фестивале "Золотая Репка" была лаборатория с молодыми режиссерами, Доминик Бюттнер выиграл эту лабораторию, поэтому его премьера в театре "СамАрт" назначена и выйдет в декабре. Но мы в театре привыкли планировать на годы вперед, и помимо предложения самарскому ТЮЗу, мы решили сделать предложение о такой же форме работы и Самарской опере. Но это мы только предложили и рассказали, как это делать. Дальше уже театр должен сам для себя решить есть ли для этого силы, возможности и желание".

Еще одно предложение для реализации — проведение в Самаре лаборатории молодых немецких оперных режиссеров, подобно Молодежной программе или "Нано-опере" в театре "Геликон-опера".

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