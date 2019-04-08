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ДТП Происшествия

Водитель "четырнадцатой" выехал на тротуар и сбил пять человек

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 апреля, примерно в 15:00, на пересечении улиц Карбышева и Дыбенко в Самаре водитель ВАЗ-2114 выехал на тротуар и сбил пять человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате аварии ушибы получила 67-летняя женщина, травму ноги — 55-летний мужчина. Также попавшие под удар 67-летний мужчина и молодые люди 23 и 22 лет за медицинской помощью не обратились.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту случившегося ведется проверка.

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