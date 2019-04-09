В Самарском театре драмы готовят премьеру по рассказам Шукшина

В Самарском театре драмы 3, 4, 5 и 21 мая пройдет премьера спектакля "Вот так и живем" (16+) по рассказам Василия Шукшина. Спектакль поставит Миша Лебедев.

Для постановки режиссер взял шесть рассказов Шукшина: "Беспалый", "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Микроскоп", "Случайный выстрел" и "Верую!". Все сюжеты объединяет тема отношений между мужчиной и женщиной.

Актеры уже начали переходить из репетиционного пространства на большую сцену, где постановка обретет окончательную форму. На протяжении спектакля артисты не меняют костюмы и грим, поэтому пластика и манера речи каждого персонажа требуют особой проработки. В спектакле "Вот так и живем" заняты молодые актеры, главную роль в рассказе "Верую!" исполнит народный артист России Владимир Борисов.

Зрителей ждет открытое пространство сцены, из декораций — только четыре лавки.