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Театр Культура

В Самарском театре драмы готовят премьеру по рассказам Шукшина

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре драмы 3, 4, 5 и 21 мая пройдет премьера спектакля "Вот так и живем" (16+) по рассказам Василия Шукшина. Спектакль поставит Миша Лебедев.

Фото: ФОТО АВТОРА

Для постановки режиссер взял шесть рассказов Шукшина: "Беспалый", "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Микроскоп", "Случайный выстрел" и "Верую!". Все сюжеты объединяет тема отношений между мужчиной и женщиной.

Актеры уже начали переходить из репетиционного пространства на большую сцену, где постановка обретет окончательную форму. На протяжении спектакля артисты не меняют костюмы и грим, поэтому пластика и манера речи каждого персонажа требуют особой проработки. В спектакле "Вот так и живем" заняты молодые актеры, главную роль в рассказе "Верую!" исполнит народный артист России Владимир Борисов.

Зрителей ждет открытое пространство сцены, из декораций — только четыре лавки.

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