Правительство региона отказалось от создания "Гагарин-центра"

В Самарской области признано утратившим силу распоряжение об образовании рабочей группы по созданию технополиса "Гагарин-центр". Соответствующее постановление, подписанное первым вице-губернатором — председателем правительства региона Александром Нефедовым опубликовано на сайте областных властей.

Распоряжение вступило в силу о дня его официального опубликования — 5 апреля текущего года.

Напомним, идея строительства технополиса была инициирована экс-губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным в 2014 году. "Гагарин-центр" должен был стать единой площадкой взаимодействия научных школ, университетов, объектов инновационной инфраструктуры, крупных и средних промышленных компаний, стартапов, финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаний России.

Начало строительства первой очереди объекта в районе поселка "Радиоцентр" было запланировано на ноябрь 2017 г., но к реализации проекта так и не приступили.

Отметим, что в первом полугодии 2019 г. в регионе должен появиться Научно-образовательный центр. Свое участие в проекте подтвердил Ростех. Предварительное согласие на участие в работе НОЦ также дал глава Газпрома Алексей Миллер.